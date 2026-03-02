Честит национален празник!

На 3 март отбелязваме Освобождението на България. Историческо събитие, свързано с подписването на Санстефанския мирен договор на 3 март 1878 г. в Сан Стефано (днес квартал на Истанбул). Договорът между Русия и Османската империя слага край на Руско-турската война (1877–1878 г.) и поставя основите на възстановената българска държавност.

Съгласно клаузите на договора България е създадена като автономно княжество с християнско управление и собствена войска. Предвидените граници обхващат Северна България (без Северна Добруджа), голяма част от Тракия (без Гюмюрджинско и Одринско) и по-голямата част от Македония (без Солунската област и Халкидики). Населението на новосъздаденото княжество възлиза на приблизително 4,8 милиона души.

Първото официално честване е през 1880 г. под наименованието „Ден на възшествието на престола на император Александър II и заключение на Санстефанския мирен договор“. От 1888 г. датата се отбелязва като Ден на освобождението на България. С Указ №236 на Държавния съвет от 27 февруари 1990 г. и решение на IX Народно събрание от 5 март 1990 г. 3 март е обявен за Национален празник на Република България.

Днес 3 март е символ на свободата, държавността и стремежа към независимост. Ден за памет и признателност към всички, допринесли за възстановяването на българската държава.