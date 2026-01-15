Чуйте новата песен Lamb Of God - „Blunt Force Blues“

Американската метъл група Lamb Of God сподели новата си песен „Blunt Force Blues“. Парчето ще бъде включено в предстоящия студиен албум „Into Oblivion“, който се очаква на 13 март.

Вокалистът Ранди Блайт коментира, че в ранните години групата е черпила вдъхновение предимно от местната сцена: музикантите са се учили, наблюдавайки и свирейки с други банди от родния си град, които са оказали също толкова силно влияние върху тях, колкото и големите имена от други сцени.

Китаристът Марк Мортън допълва, че новият албум е резултат от желание за пълна творческа свобода, без натиск да се следват тенденции или очаквания. Според него групата се е върнала към първоначалната идея — просто да създава музика, която самите музиканти намират за интересна и вдъхновяваща.