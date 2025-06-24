Odd Crew се оттеглят от сцената за неопределено време

Българската метъл група Odd Crew обяви, че преустановява активната си дейност за неопределен период от време. Новината беше съобщена от самите музиканти чрез официално изявление в социалните мрежи.

"С огромно съжаление обявяваме хиатус. За който не знае смисъла на думата - преустановяваме активна дейност за неопределен период от време.", споделят музикантите.

От групата благодарят на феновете за подкрепата през годините и подчертават, че споделените моменти ще останат завинаги част от тях: „Благодарим на всички, които вярваха в нас през цялото това време. За нас беше чест да споделяме една мечта. Благодарим за всичките моменти на взаимно зареждане, нас лично ще ни топлят цял живот.“

В края на посланието си музикантите оставят думите: “Strength, Pride, Respect and Family” – фраза, която през годините се превърна в своеобразен девиз за групата и нейната общност.

Към момента не се посочва дали и кога групата ще се завърне на сцената.