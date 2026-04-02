Две лица на съвременния метъл: Periphery и Within Destruction в София

На 1 август малката сцена на Vidas Art Arena събира две от най-нестандартните имена в съвременния метъл – Periphery и Within Destruction. Прогресив метъл с прецизност и емоционална дълбочина срещу агресивен и провокативен deathcore – контраст, който обещава интересна вечер.

Номинираните за Грами Periphery са сред пионерите на модерния прогресив метъл, които вече близо две десетилетия развиват и променят собственото си звучене. Съставът – Misha Mansoor, Jake Bowen, Matt Halpern, Spencer Sotelo и Mark Holcomb – изгражда стабилна творческа химия, която се усеща както в студийните записи, така и на сцената.

Музиката им съчетава виртуозност, тежки рифове и кинематографични звукови пейзажи, в които има както техническа прецизност, така и емоционална уязвимост.

Най-новият им проект „A Pale White Dot“ е фокусиран върху темата за самотата, не като абстракция, а като лични и артистични интерпретации. Записан в тясна колаборация между членовете, той улавя енергията на момента и показва Periphery в по-откровена светлина. От дебюта си през 2010 г. до днес групата натрупа милиони стриймове, успешни албуми и турнета на няколко континента.

На живо българската публика ще види това, с което Periphery са най-разпознаваеми – прецизност, интензивност и способността да превърнат сложната музика в силно преживяване.

От другата страна са Within Destruction – словенската формация, която доказва, че можеш да бъдеш крайно сериозен в музиката си, без да се вземаш прекалено насериозно. Създадени през 2010 г., те бързо печелят международно внимание със своя агресивен звук.

Албумът „VOID“ ги утвърждава на deathcore сцената, а „DEATHWISH“ разширява аудиторията им и ги отвежда на турнета в Европа и САЩ. Отличителното при Within Destruction остава тяхната непредсказуемост – всяко ново издание звучи различно и разширява границите на стила им.

На 1 август двете групи ще се качат на сцената в рамките на едно общо шоу по покана на Fest Team – комбинация, която далеч не е стандартна, но точно затова звучи толкова обещаващо.

Билетите са в продажба от 17 април в мрежата на Ticket Station, на цени от 33 евро.