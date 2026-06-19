Down загатнаха за нов албум по време на Hellfest 2026

Down използваха участието си на Hellfest 2026 във Франция, за да загатнат, че дългоочакваният им нов албум вече е почти готов.

По време на концерта на сцената Valley фронтменът Гил Анселмо се обърна към публиката с думите:

„Имаме нов албум, който ще излезе съвсем скоро. Искате ли да чуете нова песен?... Купете си албума, когато излезе.“

Въпреки обещанието за нов материал, групата не изпълни неиздавана композиция. Вместо това Down заложиха на класики като „Swan Song“ и „Stone The Crow“, с които поставиха финал на участието си на фестивала.

В края на концерта Анселмо намекна, че групата има още планове за близкото бъдеще.

„Сигурен съм, че догодина ще направим нещо специално“, каза той от сцената.

Засега Down не разкриват подробности около новия албум - нито заглавие, нито дата на издаване. Албумът "Down IV – Part II" излезе през май 2014 година.

По-рано тази година групата напомни за себе си с кавър версия на класиката „Right Place, Wrong Time“ на Dr. John, издадена по случай сезона на Марди Гра в Ню Орлиънс.