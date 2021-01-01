Брад Арнолд от 3 Doors Down почина на 47 години

Вокалистът и съосновател на 3 Doors Down Брад Арнолд е починал на 47-годишна възраст. Новината беше съобщена от групата в социалните мрежи в събота, 7 февруари.

През май 2025 г. Арнолд разкри, че се бори със светлоклетъчен бъбречно-клетъчен карцином (ccRCC) – форма на рак на бъбреците. По информация на групата той е починал спокойно в съня си, заобиколен от съпругата си Дженифър и семейството си, след продължителна борба със заболяването.

„С натежали сърца споделяме, че Брад Арнолд – основател, вокалист и автор на песни на 3 Doors Down – ни напусна в събота, 7 февруари“, се казва в официалното съобщение на групата.

Брад Арнолд има ключова роля за оформянето на звученето на 3 Doors Down и за утвърждаването им в мейнстрийм рок сцената. Сред най-разпознаваемите песни на групата е „Kryptonite“ – дебютният им хит, написан от Арнолд още когато е на 15-годишна възраст, който се превръща в емблема на началото на 2000-те.

Роден на 27 септември 1978 г. в Ескатаупа, щата Мисисипи, Арнолд основава 3 Doors Down през 1996 г. В ранните години той за кратко изпълнява и ролята на барабанист, наред с вокалните си задължения. В периода между 2000 и 2016 г. групата издава шест студийни албума.

Синглите „Kryptonite“, „Loser“ и „Duck and Run“ от дебютния албум "The Better Life" извеждат 3 Doors Down до широка популярност. Албумът достига №7 в американската класация и впоследствие получава седемкратен платинен сертификат от RIAA.

Вторият албум на групата – "Away From the Sun" – носи на 3 Doors Down две номинации за „Грами“, и двете за водещия сингъл „When I’m Gone“. През 2005 г. бандата записва и първия си албум №1 в САЩ с "Seventeen Days".

Успоредно с музикалната си кариера, през 2004 г. групата създава The Better Life Foundation – благотворителна организация в подкрепа на деца в нужда. Фондацията играе активна роля и в помощта за пострадалите от урагана Катрина, а в периода 2010–2023 г. организира ежегоден фестивал с благотворителна цел. По данни на организацията, чрез инициативите ѝ са събрани над 3 милиона долара за различни каузи.

Музиката на Брад Арнолд надхвърля рамките на сцената, създавайки усещане за общност и споделени преживявания за цяло поколение слушатели. Колегите му го описват не само като талантлив автор и изпълнител, но и като човек с чувство за хумор, скромност и дълбока привързаност към семейството и приятелите си.