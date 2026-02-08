Down споделиха кавър на „Right Place, Wrong Time“ на Dr. John

Down се завръщат със специален кавър на „Right Place, Wrong Time“ – класиката на Dr. John от 1973 г. Новата версия е придружена от видео, заснето миналия март от Майк Холдърбийст, и е посветена на сезона на Марди Гра в Ню Орлиънс.

Оригиналната песен е първи сингъл от албума „In The Right Place“ (1973) и остава най-успешният хит в кариерата на Dr. John. Парчето е звучало и в продукции като „Dazed And Confused“ и „American Horror Story: Coven“.

Филип Анселмо споделя, че „Right Place, Wrong Time“ е сред първите песни, които е научил като дете: „Израснахме във Френския квартал и музиката на Dr. John беше навсякъде. Винаги съм искал да запиша тази песен и се радвам, че го направих с Down. Снимките на видеото бяха истинско удоволствие – дори майка ми участва.“

Междувременно групата работи по дългоочаквания си нов студиен албум. Китаристът Кърк Уиндстийн коментира, че изданието може да се появи през септември 2026 г., тъй като лейбълът Nuclear Blast координира графика с предстоящия албум на Corrosion Of Conformity.

По думите му записите включват 10 нови песни, като вокалите се довършват в домашното студио на Анселмо. „Ще бъде убийствен албум“, обещава Уиндстийн.

Последното издание на супергрупата остава EP-то „Down IV – Part Two“, което излезе през май 2014 г.