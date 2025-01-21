Дейвид Ковърдейл от Whitesnake обяви официално своето оттегляне от сцената

След години на намеци и обсъждане, легендарният вокалист на Whitesnake Дейвид Ковърдейл официално потвърди своето пенсиониране. На 13 ноември музикантът публикува специално видеообръщение в YouTube канала Whitesnake TV, придружено от финално музикално изпълнение – нов микс на песента „Fare Thee Well“, включена първоначално в албума Forevermore (2011).

Последното послание на Дейвид Ковърдейл към феновете

В над шестминутното видео 74-годишният фронтмен се обръща директно към публиката:

„Дами и господа, момчета и момичета, братя и сестри от Snake семейството – специално съобщение за вас. След повече от 50 години невероятно пътешествие – с Deep Purple, с Whitesnake, с Джими Пейдж – през последните години стана ясно, че е време да окача рокендрол обувките и прилепналите дънки. Както виждате, погрижихме се и за лъвската грива. Но е време да сложа край.“

Ковърдейл добавя:

„Обичам ви искрено. Благодаря на всички, които ми помогнаха и ме подкрепяха – музикантите, екипа, феновете, семейството. Пътуването беше невероятно, но е време да се насладя на пенсионирането си. Надявам се да ме разберете.“

В края на видеото той завършва с думите: „Обичам ви от цялото си сърце. Fare thee well“. След това следва премиерата на новия ремикс на „Fare Thee Well“.

Гледайте последното изявление на Дейвид Ковърдейл:

Кариерата на Дейвид Ковърдейл – 50 години рок история

Дейвид Ковърдейл започва кариерата си в края на 60-те и началото на 70-те с групите Vintage 67, The Government и Fabulosa Brothers. Големият пробив идва, когато изпраща запис за прослушване в Deep Purple, които търсят заместник на Иън Гилън. Ковърдейл става част от групата през 1973 г. и участва в класически албуми като: Burn (1974), Stormbringer (1974), Come Taste the Band (1975)

След разпадането на този състав на Deep Purple, Ковърдейл започва солова кариера. През 1977 г. издава албума White Snake, който по-късно вдъхновява името на легендарната му група Whitesnake. Втората му солова продукция, Northwinds (1978), предшества официалното сформиране на Whitesnake през същата година.

Под името Whitesnake Ковърдейл издава 13 студийни албума. Световната слава идва с албума "Whitesnake" (1987), включващ хитовете: "Here I Go Again", "Still of the Night" и "Is This Love?"

Други класики на бандата включват: "Fool for Your Loving", "Don’t Break My Heart Again" и "Give Me All Your Love".

Между 1990 и 1993 г. Ковърдейл работи съвместно с китариста на Led Zeppelin Джими Пейдж. Дуото издава албума "Coverdale–Page" (1993), който получава високи оценки от фенове и критици.

През годините вокалистът се появява и в проекти на знаменити музиканти като: Роджър Глоувър, Джон Лорд, Коузи Пауъл, Стив Вай, Бърни Марсдън, Ейдриън Ванденберг, Фил Колън и Delta Deep.

Дейвид Ковърдейл оставя след себе си половин век музикално наследство, което завинаги ще остане в историята на рок музиката. „Fare Thee Well“ е не само песен, а символично сбогуване с феновете по целия свят.