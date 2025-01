Почина Джон Сайкс, китарист на Thin Lizzy и Whitesnake

Тъжна новина за света на рок музиката. Легендарният китарист Джон Сайкс почина на 65-годишна възраст след битка с рака. Новината беше потвърдена от близките му в социалните мрежи.

Сайкс е познат като един от най-влиятелните рок китаристи, оставил незаличима следа в историята на групите Thin Lizzy и Whitesnake. Той е съавтор на емблематични хитове като "Still Of The Night" и "Is This Love", които са част от мултиплатинения албум на Whitesnake от 1987 година, продал над 8 милиона копия само в САЩ.

През последните години музикантът работеше върху нов солов проект, наречен "Sy-Ops", от който успя да издаде два сингъла през 2021 година. В последните си дни той изрази дълбока благодарност към феновете, които са го подкрепяли през цялата му кариера.

Джон Сайкс ще бъде запомнен не само със своя изключителен музикален талант, но и като харизматична личност, която винаги е подкрепяла по-слабите и е следвала собствения си път в музиката.