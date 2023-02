Whitesnake споделиха ново текството видео.

Видеоклипът ни представя акустична версия на една от най-красивите любовни балади на Whitesnake - "All I Want All I Need". Изпълнението е част от бокс-сета "Unzipped", който Whitesnake издадоха през 2018 година и обединиха най-добрите си акустични изпълнения за последните 20 години.

Заедно с Дейвид Ковърдейл във видеото виждаме китариста Дъг Олдрич, който напусна Whitesnake през 2014 година.