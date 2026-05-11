Deep Purple представиха новата песен „Arrogant Boy“

Deep Purple представиха новата си песен „Arrogant Boy“ – първи официален сингъл и откриващо парче от предстоящия албум "SPLAT!", който ще излезе на 3 юли чрез earMUSIC.

Заедно с песента групата пусна и официален видеоклип, който вече е достъпен онлайн.

„Arrogant Boy“ дава още по-ясна представа за посоката на новия албум, определян от самите музиканти като едно от най-тежките им издания от години насам. По-рано фронтменът Иън Гилън коментира, че "SPLAT!" носи усещането за „съвременна версия на Deep Purple от 70-те“, като концепцията на записа е свързана с идеята за трансформация отвъд физическото съществуване.

Новината идва само дни след официалния старт на световното турне на Deep Purple. Първата спирка за рок ветераните е Япония, а след поредица от концерти в над 40 града групата ще пристигне и в България, откъдето ще започне европейската част на обиколката си.

София ще бъде първата европейска дата от турнето, а концертът е насрочен за 29 септември 2026 г. в Арена 8888 София. Българската публика ще бъде сред първите в Европа, които ще чуят на живо песни от "SPLAT!".