Deep Purple дадоха старт на световното си турне

Европейската обиколка започва от София на 29 септември

Публикувано на 11 Май 2026
Снимка: NuCoast Concerts

Легендарните Deep Purple официално стартираха новото си световно турне. Първата спирка за рок ветераните е Япония, а след поредица от концерти в над 40 града по света, групата ще пристигне и в България, откъдето ще започне европейската част на обиколката си.

София ще бъде първата европейска дата в турнето, а концертът е насрочен за 29 септември 2026 г. в Арена 8888 София. Българската публика ще бъде сред първите в Европа, които ще чуят на живо новия материал на групата.

Deep Purple ще представят песни от предстоящия си албум "SPLAT!", който се очаква да излезе на 3 юли. Според фронтмена Иън Гилън, новият запис носи усещане за „съвременна версия на Deep Purple от 70-те“, а концепцията му е свързана с идеята за трансформация отвъд физическото съществуване, вместо традиционен апокалиптичен поглед към края на света.

Заедно с Deep Purple на сцената ще се качат и музикантите от Jayler.

Снимка: NuCoast Concerts

Турнето идва след успеха на албума "=1", който отбеляза нов етап в развитието на групата и представи по-осезаемо присъствието на китариста Simon McBride. Неговото включване внесе по-съвременна динамика в класическия звук на бандата, а новите песни естествено се вписаха редом до емблематичните композиции от каталога им.

Именно способността на Deep Purple да комбинират експериментаторски дух с уважение към собственото си наследство е сред причините групата да остане актуална повече от пет десетилетия.

Снимка: NuCoast Concerts

По време на световната си обиколка бандата ще премине през десетки държави, но концертът в София се очертава като едно от ключовите събития в европейската част на турнето. Освен мащабна продукция, феновете могат да очакват класики и нов материал, който ще бъде представен за първи път пред европейска публика.

Билети за концерта се продават в мрежата на Eventim.

