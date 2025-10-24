Дъщерята на Дейв Грол Вайълет Грол обяви дебютния си албум „Be Sweet To Me“

19-годишната Вайълет Грол, дъщеря на фронтмена на Foo Fighters Дейв Грол, обяви своя дебютен албум „Be Sweet To Me“. Записът ще излезе на 29 май чрез Republic Records чрез нейния собствен лейбъл Auroura Records.

Заедно с новината Вайълет представи и новия сингъл „595“, придружен от видеоклип, режисиран от Ники Милан Хюстън. Песента е вдъхновена от винтидж тениска с реклама на телефонна линия за секс услуги.

Албумът „Be Sweet To Me“ е записан между края на 2024 и началото на 2025 година в домашното студио в Лос Анджелис на продуцента Джъстин Рейсън, известен с работата си с Ким Гордън и Charli XCX. В записите участват музиканти, събрани по модела на легендарните студийни сесийни банди от 60-те и 70-те години.

Сред първите песни, написани за албума, е „THUM“, вдъхновена от старомодна опаковка на лак против гризане на нокти, която Дейв Грол носи в студиото по време на записите.

Музиката на Вайълет е силно повлияна от алтернативната сцена от края на 80-те и началото на 90-те години. Сред нейните вдъхновения са групи и артисти като Pixies, Soundgarden, Cocteau Twins, The Breeders, PJ Harvey, Alice In Chains, L7, Björk и Juliana Hatfield.

Песните в албума са изградени около лични преживявания и впечатления от настоящия момент, като Вайълет споделя, че е силно вдъхновена и от киното – особено от работата на режисьора Дейвид Линч. Един от примерите е песента „Bug In A Cake“, която се свързва с преживяванията ѝ след преместването в дома на покойната ѝ баба.

Албумът „Be Sweet To Me“ ще бъде издаден на CD и на винил в няколко различни версии.

„Be Sweet To Me“ съдържание:

1. THUM

2. 595

3. Bug In The Cake

4. Last Day I Loved You

5. Big Memory

6. Mobile Stars

7. Often Others

8. Applefish

9. Cool Buzz

10. Pool Of My Dream

11. Plastic Couch

Вайълет Грол вече има известен сценичен опит. През 2018 г., едва на 12 години, тя изпълни с баща си кавър на „When We Were Young“ на Adele. По-късно се появи на сцена с оцелелите членове на Nirvana за изпълнение на „Heart-Shaped Box“, а също така е участвала като беквокалист в записи на Foo Fighters, както и в трибют концертите в памет на покойния барабанист Tейлър Хоукинс.