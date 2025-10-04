Foo Fighters споделиха новата си песен „Asking For A Friend“

Foo Fighters представиха новия си сингъл „Asking For A Friend“. Песента разкрива по-мрачна и мелодична страна на групата. Според Дейв Грол, „Asking For A Friend“ е посветена на всички, които са чакали търпеливо, водени единствено от надежда и вяра, че ще настъпи по-добър ден.

„Това е песен за онези, които търсят доказателство, че надеждата си струва“, казва той и допълва: „Това е само първата от много нови песни, които предстоят.“

В специална публикация в социалните мрежи Дейв Грол разкри повече за вдъхновението зад новата музика. Той споделя, че след завръщането на Foo Fighters на сцената в Сан Луис Обиспо преди пет седмици, групата отново е усетила смисъла на това, което прави.

„Имаме тридесет години музика зад гърба си, но сега се чувстваме по-силни от всякога. Благодарение на феновете и невероятния Илан Рубин зад барабаните продължаваме да даваме всичко от себе си, независимо от големината на сцената. Слънцето най-накрая изгрява на хоризонта и искаме да споделим тази гледка с нашите приятели“, казва Грол.

Малко след премиерата на песента Foo Fighters потвърдиха и първото си голямо стадионно турне от три години насам. То започва на 4 август 2026 г. в Rogers Stadium в Торонто и включва 12 града, като засега финалът е насрочен за 26 септември в Allegiant Stadium в Лас Вегас. Специални гости ще бъдат Queens of the Stone Age, които ще се присъединят към всички дати, освен концерта на 12 септември във Фарго. Продажбата на билети стартира на 31 октомври от 10:00 ч. местно време.

Грол отдаде специално внимание на приятелството си с Джош Хоми от Queens of the Stone Age, с когото се познават още от 1992 г. „Тогава гледах легендарните Kyuss в Сиатъл и срещнах Джош. Оттогава споделяме безброй музикални моменти. Това приятелство надхвърля звука, който сме създали заедно. Щастлив съм, че можем да тръгнем на това ново пътешествие рамо до рамо“, споделя той.

С „Asking For A Friend“ Foo Fighters показват, че са готови за следващата си глава – по-зряла, емоционална и пълна с енергия. А турнето през 2026 г. само подсилва усещането, че групата е в най-силната си форма от години.