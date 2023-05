Foo Fighters споделиха още една песен от албума "But Here We Are"

Foo Fighters разкриха "Show Me How", трети сингъл от предстоящият единадесети албум групата, "But Here We Are", който ще излезе на 2 юни от Roswell Records/RCA Records.

В песента чуваме гост вокалите на дъщерята на фронтмена Дейв Грол, Вайълет Грол. „Show Me How“ е спокойна поп песен, която е в рязък контраст с предшествениците си „Rescued“ и „Under You“.

Визуализация към "Show Me How", режисирана от Тим Келнер, можете да видите по-долу.

Брутално честен и емоционално суров отговор на всичко, което Foo Fighters претърпяха през последната година, албумът "But Here We Are" е доказателство за лечебните сили на музиката, приятелството и семейството.

Продуциран от Грег Кърстин и Fоo Fighters, "But Here We Are" е eдновременно единадесети албум на Foo Fighters и първата глава от новия живот на групата.