Fоо Fighters празнуват 30 години с нов сингъл "Today's Song"

Foo Fighters отбелязват 30-ата годишнина от излизането на своя емблематичен дебютен албум от 1995 г. с чисто нов сингъл — "Today's Song". Това е първата нова музика на бандата от 2023 г. насам, когато излезе албумa "But Here We Are". Парчето вече е достъпно в дигиталните платформи.

С типичната за групата енергия, "Today's Song" носи послания за личностна трансформация, постоянство и светлина въпреки житейската несигурност.

В писмо до феновете, публикувано на сайта на групата, фронтменът Дейв Гроул споделя:

„Преживели сме моменти на безгранична радост и на опустошителна болка. Победи и загуби. Лекували сме счупени кости и разбити сърца. Но винаги сме вървели заедно, един до друг, един за друг. Защото в живота не можеш да се справиш сам.“

Той отдаде признание на бившите членове на групата — Уилям Голдсмит, Франц Стал и наскоро освободения Джош Фрийс — за техния принос през годините. Особено трогателни са думите му за покойния барабанист Тейлър Хокинс:

„И... Тейлър. Името ти се споменава всеки ден — понякога със сълзи, понякога с усмивка. Ти си във всичко, което правим. Завинаги ще бъдеш част от Foo Fighters.“

Цялото писмо на Дейв Гроул може да бъде прочетено или изслушано на foofighters.com.

По-рано тази седмица бандата пусна кавър на хардкор класиката на Minor Threat от 1981 г. – "I Don’t Wanna Hear It", като част от празничната кампания по случай #FF30.

Foo Fighters в момента са в пауза от турнета, но ще се завърнат на сцената тази есен с концерти в Азия и Латинска Америка.

Обложката на "Today's Song" е дело на Харпър Гроул.