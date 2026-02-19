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D2 канят млади български музиканти на сцената на „100 години TOUR“

Групата дава възможност за изява на талантливи млади изпълнители

Публикувано на 10 Юли 2026
D2 канят млади български музиканти на сцената на „100 години TOUR“

Националното турне „100 години TOUR“ на D2 няма да бъде само среща с една от най-обичаните български рок групи и нейния оригинален състав. Музикантите използват концертната обиколка и като възможност да представят пред по-широка публика част от най-обещаващите млади имена на българската музикална сцена.

Специален гост на всички концерти ще бъде китаристът Георги Димитров – Жожо, който вече има впечатляваща международна кариера. Той е носител на отличия от престижни конкурси в Германия, Италия и Великобритания, завършил е Кралската академия за музика в Лондон, а през 2024 година става първият българин със самостоятелен рецитал в рамките на Bachfest Leipzig.

Каузата е естествено продължение на конкурса „Голямото Rock междучасие“, чрез който D2 от години насърчават млади музиканти. Финалистите Freakdale ще открият концертите на групата в Пловдив и Стара Загора. Младата формация съчетава алтернативен рок с елементи на фънк и соул и вече привлича внимание със своя авторски репертоар и енергични изпълнения.

В Бургас и Варна публиката ще види и Филип Донков – млад изпълнител, който вече се утвърждава със своя характерен глас и сценично присъствие.

Според музикантите идеята е турнето да бъде не само празник на историята на D2, но и възможност за среща между различни поколения български артисти.

Датите от „100 години TOUR“:

15 август – Бургас, Летен театър
9 септември – Пловдив, Летен театър „Бунарджика“
10 септември – Стара Загора, Летен театър
12 септември – Варна, Летен театър
22 октомври – София, Pirotska 5 Event Center

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