D2 канят млади български музиканти на сцената на „100 години TOUR“

Националното турне „100 години TOUR“ на D2 няма да бъде само среща с една от най-обичаните български рок групи и нейния оригинален състав. Музикантите използват концертната обиколка и като възможност да представят пред по-широка публика част от най-обещаващите млади имена на българската музикална сцена.

Специален гост на всички концерти ще бъде китаристът Георги Димитров – Жожо, който вече има впечатляваща международна кариера. Той е носител на отличия от престижни конкурси в Германия, Италия и Великобритания, завършил е Кралската академия за музика в Лондон, а през 2024 година става първият българин със самостоятелен рецитал в рамките на Bachfest Leipzig.

Каузата е естествено продължение на конкурса „Голямото Rock междучасие“, чрез който D2 от години насърчават млади музиканти. Финалистите Freakdale ще открият концертите на групата в Пловдив и Стара Загора. Младата формация съчетава алтернативен рок с елементи на фънк и соул и вече привлича внимание със своя авторски репертоар и енергични изпълнения.

В Бургас и Варна публиката ще види и Филип Донков – млад изпълнител, който вече се утвърждава със своя характерен глас и сценично присъствие.

Според музикантите идеята е турнето да бъде не само празник на историята на D2, но и възможност за среща между различни поколения български артисти.

Датите от „100 години TOUR“:

15 август – Бургас, Летен театър

9 септември – Пловдив, Летен театър „Бунарджика“

10 септември – Стара Загора, Летен театър

12 септември – Варна, Летен театър

22 октомври – София, Pirotska 5 Event Center