Tickle the Sage споделиха новия си сингъл „Okeana“

Българската психеделик / спейс рок група Tickle the Sage пусна новия си сингъл „Okeana“. Песента идва само четири месеца след дебютния студиен албум на бандата „Journey“.

„Okeana“ е психеделична балада за самотен човек на остров, който всяка вечер се връща на брега и чака своите хора да се появят отвъд хоризонта. Песента засяга теми като самотата, надеждата и усещането за връзка с нещо отвъд видимото.

Музиката и аранжиментът са дело на Tickle the Sage, а текстът е написан от Иван Петков. Записът е реализиран от Огнян Георгиев и групата, като той е отговорен и за микса и мастеринга. Финалната продукция е създадена съвместно между него и бандата.

Както и при предишните си издания, Tickle the Sage залагат на самостоятелен подход към създаването на музиката си. Обложката и видеото към „Okeana“ са дело на китариста и вокалист Алекс Николов.

Tickle the Sage е психеделична рок група от София / Стара Загора, която вече е споделяла сцена с американското психеделично рок трио King Buffalo. На 12 март бандата ще свири и с гръцката стоунър рок група Planet of Zeus по покана на Threecords Records.

Tickle the Sage са:

Алекс Николов – китара, вокали

Иван Петков – китара, вокали

Симеон Баянов – бас, вокали

Сивин Сивов – барабани, перкусии, вокали