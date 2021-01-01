Knocked Loose идват в София на 11 май

Американската хардкор сензация Knocked Loose идва за концерт в София на 11 май. Шоуто ще се проведе на малката сцена на Vidas Art Arena по покана на Fest Team.

След години на непрекъснати турнета, експлозивни концерти и участия на някои от най-големите сцени в света, включително като съпорт на Metallica, групата най-накрая ще се срещне и с българската публика.

В София Knocked Loose ще представят последния си албум „You Won’t Go Before You’re Supposed To“, един от най-коментираните хардкор записи на последната година.

Създадени в Луисвил, Knocked Loose се превръщат в една от най-значимите съвременни хардкор банди. След пробива си с албума „A Different Shade of Blue“ (2019), високо оценен както от критиците, така и от феновете, групата постепенно излиза извън пределите на ъндърграунда и достига до сцени с десетки хиляди зрители.

Новият им албум „You Won’t Go Before You’re Supposed To“ идва след четиригодишен творчески процес, в който групата създава близо 40 песни, преди да избере десетте, които оформят финалния запис. Резултатът е кратък, но изключително концентриран албум, който съчетава характерната агресия на бандата с по-широк музикален диапазон.

Темите в песните продължават линията на емоционалната откровеност, характерна за Knocked Loose, от социален гняв и лични конфликти до тревожност, загуба и вътрешна борба.

Билетите за концерта ще бъдат пуснати в продажба на 13 март в мрежата на Ticket Station. Предварителната продажба за членове на Fest Club започва на 12 март в 12:00 ч., а цените започват от 49 евро. Количествата са ограничени.