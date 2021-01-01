Въведете търсената дума и натиснете Enter
следва
Shine On Me
Dan Auerbach
10
Pop-out player
Woman in love
Liz McClarnoan

Knocked Loose идват в София на 11 май

Хардкор сензацията ще представи новия албум „You Won’t Go Before You’re Supposed To“ на сцената на Vidas Art Arena

Публикувано на 11 Март 2026
Knocked Loose идват в София на 11 май

Американската хардкор сензация Knocked Loose идва за концерт в София на 11 май. Шоуто ще се проведе на малката сцена на Vidas Art Arena по покана на Fest Team.

След години на непрекъснати турнета, експлозивни концерти и участия на някои от най-големите сцени в света, включително като съпорт на Metallica, групата най-накрая ще се срещне и с българската публика.

В София Knocked Loose ще представят последния си албум „You Won’t Go Before You’re Supposed To“, един от най-коментираните хардкор записи на последната година.

Създадени в Луисвил, Knocked Loose се превръщат в една от най-значимите съвременни хардкор банди. След пробива си с албума „A Different Shade of Blue“ (2019), високо оценен както от критиците, така и от феновете, групата постепенно излиза извън пределите на ъндърграунда и достига до сцени с десетки хиляди зрители.

Новият им албум „You Won’t Go Before You’re Supposed To“ идва след четиригодишен творчески процес, в който групата създава близо 40 песни, преди да избере десетте, които оформят финалния запис. Резултатът е кратък, но изключително концентриран албум, който съчетава характерната агресия на бандата с по-широк музикален диапазон.

Темите в песните продължават линията на емоционалната откровеност, характерна за Knocked Loose, от социален гняв и лични конфликти до тревожност, загуба и вътрешна борба.

Билетите за концерта ще бъдат пуснати в продажба на 13 март в мрежата на Ticket Station. Предварителната продажба за членове на Fest Club започва на 12 март в 12:00 ч., а цените започват от 49 евро. Количествата са ограничени.

Ключови думи: