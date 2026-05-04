Coroner идват за първи път в София

Една от най-култовите и дългоочаквани групи в историята на техничния траш метъл най-сетне идва в България. Coroner ще изнесат първия си концерт у нас на 1 ноември в столичния клуб Joy Station.

Събитието е организирано от BGTSC и е част от турнето на групата около последния им албум “Dissonance Theory” – първият студиен запис на Coroner от 32 години насам.

Швейцарската формация е създадена през 1983 г. и постепенно се превръща в една от най-отличителните банди на екстремната сцена. В музиката им се преплитат траш метъл, прогресив рок, джаз, класически и авангардни влияния, а сложният им стил често им носи определението „Rush на траш метъла“.

Coroner са смятани за едни от пионерите на техничния траш още в края на 80-те години. С албуми като “No More Color”, “Mental Vortex” и “Grin” групата постепенно развива звученето си в по-прогресивна и експериментална посока.

След разпадането си през 1996 г. Coroner се събират отново през 2010 г. и започват активно да се появяват по фестивални сцени. През октомври 2025 г. групата издаде “Dissonance Theory” – първия си нов студиен албум от повече от три десетилетия.

Билетите за концерта вече са в продажба в мрежата на Eventim.

Организаторите напомнят, че деца до 7 години влизат без билет, а всички лица под 18 години трябва да бъдат с придружител и попълнена декларация.

Очаква се скоро да бъде обявена и допълнителна информация около събитието.