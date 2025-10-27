Clutch идват за пръв път в България – концерт в Зала 3 на НДК на 20 май 2026

Американските рок легенди Clutch ще свирят за първи път в България! Групата ще изнесе своя дългоочакван концерт в София на 20 май 2026 г. в Зала 3 на НДК. Събитието е част от пролетната програма на Fest Team и ще добави още една емблематична дата към календара на рок събитията у нас – само дни преди големия концерт на Iron Maiden на Национален стадион „Васил Левски“.

Създадена през 1991 г. в Мериленд, Clutch не променя състав си от самото начало: Нийл Фалън (вокали, китара), Тим Султ (китара), Дан Мейнс (бас) и Жан-Пол Гастър (барабани). Тази стабилност повече от три десетилетия превръща групата в символ на последователност и взаимно доверие – както помежду им, така и с феновете си.

Заради уникалната си енергия и верността на публиката, Clutch отдавна не са просто банда, а жив организъм. Техният звук е смел микс от стоунър рок, блус, хард рок и пънк енергия, а текстовете на Нийл Фалън преплитат митология, социални теми и характерен хумор.

Clutch са известни с това, че нямат два еднакви концерта – сетлистът им се променя всяка вечер, а импровизациите на сцената превръщат всяко шоу в ново изживяване. През годините групата е делила сцена с имена като Slayer, System of a Down, Marilyn Manson, Mastodon, Killswitch Engage и Dropkick Murphys.

Последният им албум – “Sunrise on Slaughter Beach” (2022) – затвърждава статута им на една от най-влиятелните и обичани рок банди на съвременната сцена. Издания като Classic Rock Magazine поставят албуми на Clutch сред 50-те най-добри рок записи на десетилетието, а Rolling Stone описва звука им като „груув, потопен в прах и фъз – основата на техните легендарни концерти“.

Българската публика ще има шанс да преживее магията на Clutch на живо на 20 май 2026 г. в Зала 3 на НДК.

Билетите стартират на цена от 66 лв. и ще бъдат в продажба от 7 ноември 2025 г. в мрежата на Ticket Station България.