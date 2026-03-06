Чуйте новия сингъл Axel Rudi Pell „Guillotine Walk“

Германският китарен виртуоз Axel Rudi Pell представи новия си сингъл „Guillotine Walk“. Песента е част от предстоящия студиен албум на музиканта „Ghost Town“, който ще излезе на 20 март.

По думите на Axel Rudi Pell „Guillotine Walk“ пресъздава последните мисли на човек, осъден на смърт, в момента на път към ешафода.

„Музикално песента е меланхолична, но в същото време динамична и изпълнена с мощ. Това е страхотно начало за албума и една от любимите ми песни в него“, споделя китаристът.



Албумът ще включва 11 нови песни, записани с добре познатия състав около Пел – вокалиста Джони Джиоели, барабаниста Боби Рондинели, басиста Фолкер Кравчак и клавириста Ферди Дьорнберг. Материалът е продуциран от самия Аксел Руди Пел, а записите са осъществени в Blind Guardian Studios в Грефрат, Германия.