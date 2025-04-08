Нов сингъл на Волева. Чуйте „Шок и Паника!“

Проектът Волева представи новия си сингъл „Шок и Паника!“. Зад формацията стоят Иван Лечев, Росен Ватев и Николай Воденичаров – Никеца, добре познати имена от българската рок сцена.

Волева обединява музиканти от различни групи и проекти – Иван Лечев (FSB, Фондацията, Стари Муцуни), Росен Ватев (Jeremy?, Анимационерите, Bobo & The Gang) и Николай Воденичаров – Никеца (Casual Threesome).

Тримата работят заедно още преди четири години по песента „Дойдох да те взема“ на Никеца, а по-късно се появиха и първите официални сингли на проекта – „Ето ме“ и „Freakshow“.

Новата песен „Шок и Паника!“ е написана от Росен Ватев и е вдъхновена както от събитията по света, така и от обществената атмосфера в България. По думите на музиканта композицията е опит чрез музика да бъде изразено несъгласие с новия „морал“ и да бъдат зададени въпроси както към обществото, така и към самите автори.

Ватев е автор на музиката и аранжимента, а текстът и вокалите са дело на Никеца. В записа участват още Христо Михалков – бас, и Пламен Денчев – синтезатори. Звукозаписът, смесването и мастерирането са направени от Георги Станев – Гого.

Видеото към „Шок и Паника!“ е реализирано от Васил Стефанов и Стефка Николова.