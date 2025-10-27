Cavalera идват в София на 13 юли 2026

Братята Макс и Игор Кавалера се завръщат в България за специален клубен концерт в Маймунарника. София е сред избраните спирки в турнето CHAOS A.D. MMXXV, което това лято върви паралелно с фестивалните участия на дуото в Европа.

Събитието отново се случва благодарение на партньорството между Blue Hills и фамилия Кавалера и ще предложи на българската публика нещо повече от стандартен концерт завръщане към корените на Sepultura и едно от най-емблематичните им издания.

В рамките на шоуто Cavalera ще изпълнят изцяло "Chaos A.D.", петия студиен албум на Sepultura, издаден през 1993 г. Записът бележи ключов момент в развитието на групата, като въвежда по-бавен, груув ориентиран подход към звученето, без да губи тежестта и директността на ранните им траш метъл години. Албумът се отличава и със силно социално ангажирани текстове, в които Макс Кавалера засяга теми като несправедливостта в Бразилия, колониалното наследство и полицейското насилие.

Въпреки че "Chaos A.D." има златен статус в САЩ и Европа, истинската му тежест идва от влиянието му върху поколения фенове. Повече от 30 години по-късно албумът остава жив, не само като музика, а като връзка между различни сцени, държави и публики.

Сетлистът на концертите от турнето CHAOS A.D. MMXXV включва изпълнение на албума от-до, както и допълнителни класики от ранния каталог на Sepultura.

По време на предишните дати от турнето, особено в САЩ през есента на 2025 г., Макс Кавалера често се обръща към публиката с „Добре дошли в 1995 г.“, подчертавайки усещането, че тези концерти са своеобразно пътуване назад във времето. За самите музиканти това също е връщане към период, който продължава да определя идентичността им и връзката им с феновете „племето“, както Макс често нарича своята публика.

В интервюта той не крие, че "Chaos A.D." продължава да го изненадва с това колко различни хора събира, от пънк и готик фенове до почитатели на индъстриъл и хардкор сцената.

Концертът в София ще започне в 19:30 ч., а коя група ще се включи като съпорт, предстои да бъде обявено.

Билетите влизат в продажба на 30 април 2026 г. в 12:00 ч. в мрежата на Eventim.bg. Деца до 9 години ще могат да влизат без билет, с придружител и попълнена декларация.