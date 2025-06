Макс Кавалера с видеопослание към българските фенове

Легендарният Макс Кавалера изпрати лично видеообръщение към българската публика по повод предстоящия концерт на Soulfly в София.

След паметното шоу на братята Кавалера миналото лято, Макс се завръща – този път със Soulfly и турнето "Spirit Animal".

Очаквайте класики като:

"Back to the Primitive", "Eye for an Eye", "Inner Spirit", песни от новия албум Totem, както и изненади, вдъхновени от златната ера на Sepultura.

Soulfly ще излязат на сцената на клуб Маймунарника в София на 8 юли. Специални гости са родните Urban Grey.

Вратите на клуба отварят в 18:30 ч. Деца до 9 г. влизат безплатно – доведете и своите наследници, както прави и самият Макс.