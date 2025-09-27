Soulfly споделиха видеоклипа „No Pain = No Power“ с участието на Дино Казарес от Fear Factory

Soulfly представиха видеоклип към песента си „No Pain = No Power“, включена в най-новия им албум „Chama“, издаден на 24 октомври чрез Nuclear Blast Records.

В „No Pain = No Power“ участват специални гости – Габриел Франко (Unto Others), Бен Кук (No Warning) и легендарният китарист Дино Казарес от Fear Factory, чието звучене добавя още тежест и ярост към песента.

Видеото е режисирано от барабаниста на групата Зайън Кавалера, син на Макс Кавалера, а монтажът е дело на Коди Лонгхиър. Това е първият музикален клип, за който Зайон сам пише сценарий и поема режисурата, като съчетава света на метъла с енергията на бойните спортове и UFC (Ultimate Fighting Championship).

„За мен това е върховната колаборация – Николас Мота, Биаджо, Дино, Игор А., Буутси, Гейб и Бен превърнаха това в колективен шедьовър!“, споделя Макс Кавалера. „Зайън изведе този албум и видеото на следващо ниво. Смесването на UFC и метъл може да вдъхнови цяло ново поколение фенове!“

Следващата седмица Soulfly потеглят на западноамериканското си турне “Favela Dystopia 2025” заедно с Go Ahead and Die.