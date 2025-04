Soulfly с концерт в София на 8 юли

Бразилската траш-метъл формация Soulfly, водена от легендарния Макс Кавалера, ще свири в София на 8 юли.

Концертът ще се състои на откритата сцена на клуб „Маймунарника“ в Борисовата градина и е част от европейското турне на групата – Spirit Animal Tour 2024.

Събитието се организира от Blue Hills Events, които стояха и зад миналогодишното гостуване на братята Кавалера у нас. Този път Макс пристига със Soulfly – групата, която създаде през 1997 г., след напускането на Sepultura, и с която изгражда вече над две десетилетия своя характерен стил, съчетаващ траш метъл, груув и етно влияния.

Турнето носи името на песента „Spirit Animal“, част от дванадесетия студиен албум на групата – "Totem", издаден през 2022 г. от Nuclear Blast. Албумът е сред най-добре приетите заглавия в по-късната дискография на Soulfly и бележи връщане към по-суровото звучене на групата.

На сцената до Макс ще бъде и синът му Зайън Кавалера, който от години е барабанист на Soulfly. В сетлиста за концерта се очакват добре познати песни като „Back to the Primitive“, „Eye for an Eye“, „Inner Spirit“, както и нови парчета от албума "Totem". Не са изключени и кавъри на Sepultura – бандата, с която Макс Кавалера поставя началото на кариерата си.

Организаторите съобщават, че деца до 9 години ще могат да влязат безплатно, с придружител. Подгряващите групи за събитието ще бъдат обявени допълнително, като изборът ще бъде направен лично от Макс Кавалера.