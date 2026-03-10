Blue Medusa споделиха дебютния си сингъл „Checkmate“

По-малко от две седмици след като обяви новата си банда Blue Medusa, бившата вокалистка на Arch Enemy и The Agonist – Алиса Уайт-Глъз, представи първия сингъл на проекта – „Checkmate“.

„Това е песен, в която всичко просто си дойде на мястото. „Checkmate“ е изключително катарзисна за мен“, споделя тя. „Усещането беше сякаш текстът, мелодиите и ритъмът се написаха сами.“

Видеото към „Checkmate“, режисирано от Алиса и Висенте Кордеро, развива концепция около шахматна партия, изпълнена със символика и скрити послания.

В състава на новата банда влизат китаристките Алиса Дей (Mindscar, Absentia) и Дани София (ex-Till Lindemann). В концертните участия на групата ще се включват още Алиша Виджил (DragonForce, Vigil Of War) на бас и Дилейни Джастър (Stitched Up Heart) на барабани.

Вместо да издаде веднага албум, Алиса планира първо да пусне серия от сингли:

„Харесва ми идеята всяка песен да има свой момент и своя визуална идентичност.“

Паралелно с това вече са потвърдени и първите участия на Blue Medusa – на фестивалите Louder Than Life и Aftershock в САЩ.