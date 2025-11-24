Алисa Уайт-Глъз обяви новата си група Blue Medusa

Бившата вокалистка на Arch Enemy и The Agonist Алиса Уайт-Глъз обяви създаването на нова група – Blue Medusa. Новината беше съобщена от самата нея в социалните мрежи на 8 март.

„След двадесет години на най-големите сцени по света навлизам в нов творчески етап. Blue Medusa е следващата еволюция на всичко, към което съм се стремяла – проект, в който моята артистична визия може да съществува без ограничения“, споделя Уайт-Глъз.

В състава на новата банда влизат китаристките Алиса Дей (Mindscar, Absentia) и Дани София (ex-Till Lindemann). В концертните участия на групата ще се включват още Алиша Виджил (DragonForce, Vigil Of War) на бас и Дилейни Джастър (Stitched Up Heart) на барабани.

Алиса Уайт-Глъз споделя, че новият проект ще комбинира тежки рифове, брутални вокали, бързи и агресивни барабани, но и мелодични линии и текстове с по-дълбок смисъл. Тя обяснява, че е избрала да обяви Blue Medusa именно на Международния ден на жената, защото подкрепата за жените в тежката музика е кауза, която винаги е била важна за нея.

Първата музика от Blue Medusa се очаква скоро, а групата вече има обявени и първи участия - на фестивалите Louder Than Life и Aftershock.

Алиса Уайт-Глъз напусна Arch Enemy през ноември 2025 г. след 11 години в групата и четири студийни албума: "War Eternal" (2014), "Will To Power" (2017), "Deceivers" (2022) и "Blood Dynasty" (2025).