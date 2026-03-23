Blue Medusa с втори сингъл - „Flying Monkey“

Blue Medusa, проекта на Алиса Уайт-Глъз (ex-Arch Enemy), сподели втори сингъл - песента "Flying Monkey".

Парчето идва след „Checkmate“, с което Blue Medusa привлякоха сериозно внимание към новия проект и неговата комбинация от модерно тежко звучене, силна визуална концепция и емоционален заряд.

„Flying Monkey“ залага на по-мрачна атмосфера, пластове от символика и емоционално напрежение, като според Алиса Уайт-Глъз всяка част от видеото и визията към песента е внимателно обмислена - от цветовете и костюмите до отделните визуални детайли.

Видеото отново е режисирано съвместно от Алиса, заедно с Винсенте Кордеро, а обложката на сингъла е дигитална илюстрация, създадена лично от вокалистката.

Музиката на „Flying Monkey“ е композирана от китаристката Дани София, която описва песента като отражение на период на несигурност и повтарящи се кошмарни образи.

Алиса Дей, която стоеше зад дебютния сингъл „Checkmate“, този път записва солото в песента и коментира, че парчето ѝ е дало възможност да експериментира с по-нестандартни мелодични решения.