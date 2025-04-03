Arch Enemy и Алиса Уайт-Глъз обявиха раздялата си

След 12 години начело на Arch Enemy, Алиса Уайт-Глъз официално поема по нов път в кариерата си. Групата обяви раздялата чрез социалните мрежи на 23 ноември, като не посочи причина за решението. В съобщението им се казва:

„Благодарни сме за времето и музиката, които споделихме. Където има край, има и начало. Ще се видим през 2026.“

Алиса потвърди новината и в личния си профил, благодари на феновете и обеща „големи изненади през 2026“.

Почти едновременно с раздялата идва и първата голяма крачка в самостоятелната ѝ кариера – премиерата на сингъла „The Room Where She Died“, първа песен от предстоящия ѝ дебютен солов албум. Музиката е написана от Оливър Палотаи (Kamelot), а Алиса Уайт-Глъз сама е изпяла, записала и написала всички вокални партии. Тя е автор и на сценария към видеоклипа, реализиран от сръбския екип iCODE Team. В официалното си изявление Алиса коментира: „Надявам се да усетите как се изразявам по начини, които бяха заспали у мен години наред. Този албум е разнообразен и исках именно тази песен и това видео да отворят новата глава. Нямам търпение да споделя още.“

Алиса Уайт-Глъз се присъедини към Arch Enemy през 2014 г., след като бе поканена да замени германската вокалистка Анжела Госоу, която се оттегли от сцената и пое мениджмънта на групата. С Алиса Arch Enemy издадоха албумите "War Eternal" (2014), "Will To Power" (2017), "Deceivers" (2022) и "Blood Dynasty" (2025), а нейният глас и сценична енергия се превърнаха в ключови за новата ера на групата. В годините преди Arch Enemy тя е била вокалист на канадската група The Agonist. Алиса Уайт-Глъз оглавява и множество социални каузи, свързани с природата, етичната защита на животните и веганството.