Б.Т.Р. тръгват на национално турне след броени дни

След броени дни Б.Т.Р. дават начало на националното си турне Tour 2026. Първата спирка е 17 юли в Летния театър в Габрово, а концертната обиколка ще премине през общо 11 града, преди да завърши традиционно в зала 1 на НДК на 27 ноември.

По време на турнето групата ще се срещне с публиката на едни от най-големите летни сцени в България и ще представи както емблематичните си песни, така и най-новата си музика.

Датите от Tour 2026:

17 юли – Габрово, Летен театър

11 август – Русе, Летен театър

12 август – Шумен, Летен театър

13 август – Пловдив, Античен театър

19 август – Бургас, Летен театър

20 август – Стара Загора, Летен театър

23 август – Варна, Летен театър

27 август – Плевен, Летен театър

3 септември – Велико Търново, Летен театър

8 септември – Добрич, Летен театър

27 ноември – София, зала 1 на НДК

Турнето започва малко след премиерата на новия сингъл „Ще бъда там“ - първата съвместна песен на Б.Т.Р. и Любо Киров. Музиката е на Славчо Николов, текстът е написан от дъщеря му Яна Николова, а аранжиментът е дело на Б.Т.Р. и Антоний Георгиев Тонто от „Ахат“.

Вече повече от три десетилетия Б.Т.Р. остават сред най-успешните и обичани български рок групи. През последните години музикантите продължават да издават нови песни и да събират публика от различни поколения, а концертите им неизменно се превръщат в едни от най-посещаваните рок събития в страната.

Билетите за Tour 2026 вече са в продажба.