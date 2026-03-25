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Б.Т.Р. и Любо Киров записаха първата си обща песен „Ще бъда там“

Новият сингъл излиза заедно с обявяването на националното лятно турне на Б.Т.Р.

Публикувано на 16 Юни 2026
Б.Т.Р. и Любо Киров записаха първата си обща песен „Ще бъда там“

Б.Т.Р. и Любо Киров обединяват сили в новата песен „Ще бъда там“ първото съвместно студийно парче между едни от най-разпознаваемите имена на българската рок и поп сцена.

Музиката е дело на Славчо Николов и Б.Т.Р., текстът е написан от Яна Николова, а аранжиментът е създаден от Б.Т.Р. и Антоний Георгиев от „Ахат“. Песента съчетава характерното звучене на групата с отличителните гласове на Наско и Любо Киров.

„Ще бъда там“ беше представена за първи път пред публика по време на концерт-спектакъла „25 години БГ Радио“, а вече е достъпна във всички дигитални музикални платформи.

Новият сингъл идва заедно с началото на националното лятно турне на Б.Т.Р., което ще премине през редица градове в страната:

9 юли – Сандански
17 юли – Габрово
11 август – Русе
12 август – Шумен
13 август – Пловдив
19 август – Бургас
20 август – Стара Загора
23 август – Варна
27 август – Плевен
3 септември – Велико Търново
27 ноември – София

По традиция концертите ще включват както най-обичаните песни от над 30-годишната история на групата, така и специални импровизации и изненади за публиката.

Междувременно Б.Т.Р. продължават да представят и концертния албум „30 години Б.Т.Р.“, записан по време на юбилейното им шоу. В него са включени 20 песни от различни периоди на групата, изпълнени в нови аранжименти за рок банда и симфоничен оркестър.

Билети за националното турне се продават в мрежите на Eventim, Grabo и Ticket.bg.

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