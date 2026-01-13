Б.Т.Р. тръгват на национално турне с финал в Зала 1 на НДК

Б.Т.Р. обявиха националното си турне "Tour 2026", което ще премине през едни от най-големите сцени в България. Обиколката включва 11 концерта на открито през лятото, а финалът ще бъде в зала 1 на НДК в София на 27 ноември.
Програмата на турнето обхваща ключови градове в страната, като всяка спирка ще предложи селекция от най-популярните песни на групата, представени с характерния за Б.Т.Р. плътен рок звук и сценична енергия.
Дати и градове от Tour 2026:
Сандански, Летен театър – 9 юли
Габрово, Летен театър – 17 юли
Русе, Летен театър – 11 август
Шумен, Летен театър – 12 август
Пловдив, Античен театър – 13 август
Бургас, Летен театър – 19 август
Стара Загора, Летен театър – 20 август
Варна, Летен театър – 23 август
Плевен, Летен театър – 27 август
Велико Търново, Летен театър – 3 септември
Добрич, Летен театър – 8 септември
София, зала 1 на НДК – 27 ноември
С над 30 години история, Б.Т.Р. остават сред най-разпознаваемите български рок групи. Турнето им през 2025 година, реализирано със специалното участие на „Ахат“, събра хиляди фенове в цялата страна и показа стабилната им концертна форма.
Билети за концертите можете да намерите в мрежата на Ticket.bg