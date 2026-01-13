Б.Т.Р. тръгват на национално турне с финал в Зала 1 на НДК

Б.Т.Р. обявиха националното си турне "Tour 2026", което ще премине през едни от най-големите сцени в България. Обиколката включва 11 концерта на открито през лятото, а финалът ще бъде в зала 1 на НДК в София на 27 ноември.

Програмата на турнето обхваща ключови градове в страната, като всяка спирка ще предложи селекция от най-популярните песни на групата, представени с характерния за Б.Т.Р. плътен рок звук и сценична енергия.

Дати и градове от Tour 2026:

Сандански, Летен театър – 9 юли

Габрово, Летен театър – 17 юли

Русе, Летен театър – 11 август

Шумен, Летен театър – 12 август

Пловдив, Античен театър – 13 август

Бургас, Летен театър – 19 август

Стара Загора, Летен театър – 20 август

Варна, Летен театър – 23 август

Плевен, Летен театър – 27 август

Велико Търново, Летен театър – 3 септември

Добрич, Летен театър – 8 септември

София, зала 1 на НДК – 27 ноември

С над 30 години история, Б.Т.Р. остават сред най-разпознаваемите български рок групи. Турнето им през 2025 година, реализирано със специалното участие на „Ахат“, събра хиляди фенове в цялата страна и показа стабилната им концертна форма.

Билети за концертите можете да намерите в мрежата на Ticket.bg