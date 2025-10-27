Б.Т.Р. с първи концертен албум и клубно турне с „Ахат“ през март

Б.Т.Р. представят първия си концертен албум, озаглавен „30 години Б.Т.Р.“, който излиза през януари и ще бъде последван от клубно турне с „Ахат“ през март в Пловдив, Варна и София.

„30 години Б.Т.Р.“ е концертен албум, записан във висока резолюция и издаден на USB флаш памет. Изданието включва 20 аудио трака, пълен аудио-визуален запис на юбилейния концерт, както и документален филм, посветен на историята на групата.

Аудио и видео материалът е заснет по време на концерта „30 години Б.Т.Р.“ в зала 1 на НДК през 2023 година, когато групата излезе на сцена със Симфоничния оркестър на МДТ „Константин Кисимов“ – Велико Търново, под диригентската палка на Георги Патриков. Албума съдържа 20 песни от 30-годишната история на Б.Т.Р., представени в нови аранжименти, адаптирани за рок група и симфоничен оркестър.

Документалният филм, с режисьор Анна Валденмайер, проследява пътя на Б.Т.Р. през изминалите три десетилетия, разказан през погледа на членовете на групата, техни приятели и дългогодишни почитатели.

Концертният албум е достъпен и във всички големи стрийминг платформи.

За Б.Т.Р. 2025 година беше изключително активна – с национално клубно турне, европейско турне, двумесечно околосветско турне, както и национално турне с „Ахат“, завършило с концерт в зала 1 на НДК.

През март групата се завръща на клубна сцена за първите си концерти у нас заедно с „Ахат“ след турнето им в САЩ:

18 март – Варна, Brick Port

20 март – Пловдив, Event Center

21 март – София, Sofia Live Club