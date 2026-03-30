August Burns Red обявиха албума „Season Of Surrender“

Чуйте новия сингъл „The Nameless“

Публикувано на 30 Март 2026
Американската метълкор банда August Burns Red обяви новия си студиен албум „Season Of Surrender“, който ще излезе на 5 юни чрез Fearless Records.

Това ще бъде единадесетият албум в дискографията на групата и ще включва гост участия от Майк Храника (The Devil Wears Prada), Джейми Хейлс (Polaris) и Make Them Suffer.

Заедно с анонса, бандата представи и новия сингъл „The Nameless“ – динамично и тежко парче, което комбинира класическия звук на August Burns Red с по-мрачна и техническа насоченост.

Басистът Дъстин Дейвидсън описва песента като „безкомпромисна и интензивна от началото до края“, а според вокалиста Jake Luhrs темата ѝ е свързана с това да не губиш себе си в името на удобството:
„Понякога трябва да се откъснеш от това, което ти е казвано, за да се изправиш срещу слабостите си и да продължиш напред.“

С „Season Of Surrender“ групата продължава да развива звученето си, стъпвайки върху корените си, но насочена към нова посока.

