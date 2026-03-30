August Burns Red обявиха албума „Season Of Surrender“

Американската метълкор банда August Burns Red обяви новия си студиен албум „Season Of Surrender“, който ще излезе на 5 юни чрез Fearless Records.

Това ще бъде единадесетият албум в дискографията на групата и ще включва гост участия от Майк Храника (The Devil Wears Prada), Джейми Хейлс (Polaris) и Make Them Suffer.

Заедно с анонса, бандата представи и новия сингъл „The Nameless“ – динамично и тежко парче, което комбинира класическия звук на August Burns Red с по-мрачна и техническа насоченост.

Басистът Дъстин Дейвидсън описва песента като „безкомпромисна и интензивна от началото до края“, а според вокалиста Jake Luhrs темата ѝ е свързана с това да не губиш себе си в името на удобството:

„Понякога трябва да се откъснеш от това, което ти е казвано, за да се изправиш срещу слабостите си и да продължиш напред.“

С „Season Of Surrender“ групата продължава да развива звученето си, стъпвайки върху корените си, но насочена към нова посока.