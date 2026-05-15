Anthrax пуснаха нов сингъл „The Edge Of Perfection“

Anthrax споделиха новия си сингъл „The Edge Of Perfection“, придружен от официален видеоклип. Песента е част от предстоящия дванадесети студиен албум на траш метъл ветераните - "Cursum Perficio", който излиза на 18 септември чрез Megaforce Records.

Албумът е първото студийно издание на групата след "For All Kings" от 2016 година.

Заглавието Cursum Perficio идва от латински и означава „Завършвам своя път“ или „Пътят ми приключи“. Според групата то символизира завършеността на новия албум, а не край на кариерата им.

След първия сингъл „Blood On The Tracks“, сега „The Edge Of Perfection“ дава още една представа за посоката на новия албум, който ще бъде издаден на CD, винил и в различни колекционерски издания.