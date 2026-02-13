Anthrax с първа нова песен от десет години

Anthrax официално се завръщат с нова музика. Траш легендите представиха сингъла „It’s For The Kids“ първата нова песен на групата от повече от десетилетие.

Парчето е водещ сингъл от предстоящия студиен албум "Cursum Perficio", който се очаква на 18 септември. Това ще бъде първият албум на Anthrax след "For All Kings" от 2016 г.

Новият запис отново е продуциран от Джей Ръстън, работил с групата и по "Worship Music" и "For All Kings".

Барабанистът Чарли Бенанте разкрива, че заглавието "Cursum Perficio" е вдъхновено от документален филм за Мерилин Монро. Фразата означава „Пътят ми приключи“, но според музикантите идеята не е свързана с край на групата, а по-скоро с размисъл за дългия път.

Бенанте описва албума като „много нюйоркски“ като атмосфера и подчертава, че всяка песен в него има собствен характер и сила.

В "Cursum Perficio" ще бъдат включени 11 композиции, сред които „Persistence Of Memory“, „The Long Goodbyes“, „Target On My Back“ и заглавната „Cursum Perficio“.

Настоящият състав на Anthrax включва Скот Иън, Чарли Бенанте, Франк Бело, Джоуи Беладона и Джон Дейвис.

Само след дни групата тръгва на мащабно турне в Европа и Северна Америка, като част от датите са и в рамките на турнето Run For Your Lives на Iron Maiden. Anthrax ще свирят и в България – на 26 май на Националния стадион „Васил Левски“ в София.