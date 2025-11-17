Anthrax издават нов албум през май

Дългоочакваният нов албум на Anthrax ще излезе през май 2026 г. Това разкри басистът Франк Бело в интервю за Long & McQuade. Предишният студиен запис на групата „For All Kings“ се появи през 2016 г., което прави паузата между двата албума близо десетилетие.

Бело коментира, че материалът е изключително тежък и предизвикателен за изпълнение:

„Албумът излиза през май. Много съм горд. Толкова е тежък. Някои части са наистина трудни за свирене – и това ми харесва, защото обичам предизвикателствата. Вокалите на Джоуи (Беладона)… не знам как успява да пее така, но продължава да разбива.“

Според него феновете на последните два албума на групата, както и на класическия им период, няма да бъдат разочаровани: „Мина време – 10 години – затова се постарахме да си струва.“

През февруари и март 2026 г. Megadeth ще направят серия концерти в Канада, като Anthrax ще се включат като специални гости заедно с Exodus.

Сред потвърдените дати са Виктория, Калгари, Едмънтън, Уинипег, Отава, Халифакс и Квебек Сити.

Очакват се повече подробности около новия албум на Anthrax съвсем скоро.