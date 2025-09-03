Alter Bridge с нов сингъл „What Lies Within“

Американската рок група Alter Bridge представи новата си песен „What Lies Within“ – втори сингъл от предстоящия им едноименен албум, който се очаква в началото на януари 2026 г.

С осмия си студиен проект бандата поставя ново начало в своята дискография. Албумът ще включва 12 нови песни, записани с дългогодишния им продуцент Майкъл "Elvis" Баскет. Работата по него е осъществена през пролетта в легендарното студио 5150 в Калифорния, както и в личното студио на Баскет във Флорида.

Alter Bridge свирят заедно вече повече от две десетилетия и през годините изграждат силна връзка със своята публика чрез характерната комбинация от мелодични вокали и тежки китарни рифове.

В подкрепа на албума групата обяви европейско турне “What Lies Within”, което ще започне на 15 януари 2026 г. в Хамбург и ще завърши на 5 март в Нотингам. Към Alter Bridge ще се присъединят Daughtry и Sevendust.