YES разкриха нова песен от 24-ия си студиен албум

Yes споделиха новия си сингъл „Turnaround Situation“, част от предстоящия 24-и студиен албум на групата "Aurora", който ще излезе на 12 юни чрез Sony Music и InsideOut Music.

Песента пристига с визуализация, създаден от Мат Хъчингс, работил с имена като Iron Maiden, Oasis и Грег Лейк.

Вокалистът Джон Дейвисън споделя, че „Turnaround Situation“ е вдъхновена от моментите, в които човек пренебрегва собствената си съвест и в крайна сметка се сблъсква с последствията от това. По думите му песента е едновременно признание и своеобразно изкупление, свързано с избора на „по-трудния, но правилен път“.

Работата по албума "Aurora" започва почти веднага след края на турнето “Classic Tales Of Yes” през 2024 г. Вместо традиционен студиен процес, музикантите разработват идеите си дистанционно в домашни студиа, а впоследствие ги оформят съвместно. Основна роля в творческия процес имат китаристът Стив Хау и клавиристът Джеф Даунс, като Хау е и продуцент на албума.

Настоящият състав на Yes включва Стив Хау, Джеф Даунс, Джон Дейвисън, басиста Били Шерууд и барабаниста Джей Шелен.

Според групата заглавието Aurora е избрано още в ранните етапи на работата по албума и носи усещане за светлина, движение и ново начало – идеи, които постепенно оформят цялостната концепция на проекта.