The 69 Eyes пуснаха кавър на песента "Cold Sweat" на Thin Lizzy

Публикувано на 27 Март 2026
Финландската рок група The 69 Eyes ще издадат новото си EP „I Survive“ на 5 юни 2026 чрез BLKIIBLK.

Групата сподели кавър на класиката „Cold Sweat“ на THIN LIZZY – песен, първоначално издадена през 1983 година.

Новата версия звучи по-съвременно и с по-твърд рок заряд, като запазва духа на оригинала. Парчето е продуцирано от Ерно Лайтинен и смесено от Бари Поинтер (работил с Ozzy Osbourne и Mötley Crüe).

Видеото към песента е заснето през януари по време на европейското турне на групата.

Фронтменът Юрки 69 разказва, че идеята за кавъра идва от стар демо запис:
„Приятел ми изпрати наше демо на ‘Cold Sweat’ отпреди повече от 10 години и попита защо никога не сме го издали. След като го чухме отново, решихме, че това е точно нашето звучене. Рок за радиото. А и всяка уважаваща себе си рок група в даден момент прави кавър на THIN LIZZY.“

На 24 април 2026 г. THE 69 EYES ще свирят за първи път в България – концертът ще бъде в столичния клуб Joy Station.

The 69 Eyes вече направиха европейско турне с D-A-D и продължават с концерти във Финландия до началото на април, след което отново ще се насочат към Европа.

Предишният студиен албум на групата – „Death Of Darkness“ – излезе през 2023 година, а през последните две десетилетия THE 69 EYES поддържат активна концертна дейност без значителни паузи.

„I Survive“ съдържание:
1. I Survive (ft. Steve Stevens)
2. Cold Sweat
3. In The Misery
4. Devil's Rose (ft. Ed Mundell)

