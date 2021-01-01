The 69 Eyes пуснаха кавър на песента "Cold Sweat" на Thin Lizzy

Финландската рок група The 69 Eyes ще издадат новото си EP „I Survive“ на 5 юни 2026 чрез BLKIIBLK.

Групата сподели кавър на класиката „Cold Sweat“ на THIN LIZZY – песен, първоначално издадена през 1983 година.

Новата версия звучи по-съвременно и с по-твърд рок заряд, като запазва духа на оригинала. Парчето е продуцирано от Ерно Лайтинен и смесено от Бари Поинтер (работил с Ozzy Osbourne и Mötley Crüe).

Видеото към песента е заснето през януари по време на европейското турне на групата.

Фронтменът Юрки 69 разказва, че идеята за кавъра идва от стар демо запис:

„Приятел ми изпрати наше демо на ‘Cold Sweat’ отпреди повече от 10 години и попита защо никога не сме го издали. След като го чухме отново, решихме, че това е точно нашето звучене. Рок за радиото. А и всяка уважаваща себе си рок група в даден момент прави кавър на THIN LIZZY.“

На 24 април 2026 г. THE 69 EYES ще свирят за първи път в България – концертът ще бъде в столичния клуб Joy Station.

The 69 Eyes вече направиха европейско турне с D-A-D и продължават с концерти във Финландия до началото на април, след което отново ще се насочат към Европа.

Предишният студиен албум на групата – „Death Of Darkness“ – излезе през 2023 година, а през последните две десетилетия THE 69 EYES поддържат активна концертна дейност без значителни паузи.

„I Survive“ съдържание:

1. I Survive (ft. Steve Stevens)

2. Cold Sweat

3. In The Misery

4. Devil's Rose (ft. Ed Mundell)