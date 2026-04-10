W.A.S.P. със специален концерт на 9 декември в София

W.A.S.P. идват в София на 9 декември за специален концерт в Интер Експо Център. Събитието е част от турнето „1984 to HEADLESS“, в рамките на което бандата ще представи на живо песни от първите си четири култови албума.

В историята на рокендрола малко групи са предизвиквали толкова силни реакции, колкото W.A.S.P. Още в началото на кариерата си те се сблъскват със забрани за концерти заради провокативния си сценичен стил. Шок-рок естетиката им предизвиква остри реакции от религиозни организации, местни власти и дори води до обсъждания на по-високо политическо ниво в САЩ.

Начело на групата стои Блеки Лоулес, който повече от 40 години е двигателят зад W.A.S.P. – вокалист, автор на песни и лице на бандата. С времето той утвърждава групата като едно от разпознаваемите имена в хеви метъла, с милиони продадени албуми и концерти по целия свят.

Концертът на 9 декември ще върне феновете към началото – към класическите песни, които изграждат основата на звученето на W.A.S.P.

Билетите влизат в продажба на 17 април от 11:00 ч. в мрежата на Eventim.

Деца до 7 години влизат безплатно, а всички фенове под 18 години ще бъдат допускани само с придружител и декларация.

Допълнителна информация за събитието се очаква съвсем скоро.