Rivetskull са директният съпорт на Ингви Малмстийн в София на 15 юли

Легендарният Ингви Малмстийн избра Rivetskull за директен съпорт на концерта си в София. Събитието ще се състои на 15 юли в Joy Station и обещава силна вечер за феновете на класическия хард рок и хеви метъла.

Rivetskull пристигат от Сиатъл, Вашингтон, и носят със себе си звучене, което съчетава традиционен хард рок и метъл с по-съвременен, концептуален подход. Самите те определят стила си като „Heady Metal“ – музика с философски заряд, която изследва вътрешните конфликти, устойчивостта и човешките преживявания.

Комбинацията между неокласическия стил на Малмстийн и емоционално наситения звук на Rivetskull оформя интересен контраст, който допълва програмата на вечерта. Фактът, че групата е лично избрана от китариста, е сериозен знак за доверието към тяхното творчество.

Билетите вече са в продажба в мрежата на Eventim. Електронните билети могат да бъдат използвани директно от мобилно устройство. Деца до 7 години влизат без билет, с придружител.

Организаторите от BGTSC съобщават, че предстои допълнителна информация около събитието.