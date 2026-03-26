Концертът на Джеф Тейт в София е тази събота (4 април)

Легендарният глас на Queensrÿche Джеф Тейт пристига в София тази събота, 4 април, за концерт в клуб Joy Station.

Към него на сцената ще се присъедини италианската дарк прог метъл група Inner Vitriol, която ще открие вечерта.

Вижте програма по часове:

19:30 – отваряне на врати

20:20 – Inner Vitriol

21:30 – Geoff Tate

23:10 – очакван край

Inner Vitriol залагат на комбинация от прогресивен метъл и концептуални идеи, вдъхновени от ренесансовата алхимия, като търсят баланс между агресия и интроспекция.

По време на това турне Джеф Тейт изпълнява за последен път култовия концептуален албум на Queensryche „Operation: Mindcrime“ в неговата цялост.

Билети за концерта се продават в мрежата на Eventim.

Освен самото шоу, част от феновете ще имат шанс и за нещо повече – лична среща с една от емблематичните фигури в прогресив метъла. Възможността е ограничена и се предлага единствено през официалния сайт на изпълнителя.