Волф Хофман с видеопокана за концерта на Accept в София

Лидерът на Accept Волф Хофман отправи специална видеопокана към българските фенове преди концерта на групата в София на 27 юли.

В краткото видео китаристът кани почитателите на бандата на шоуто "Half A Century Of Metal", с което Accept отбелязват своята 50-годишнина. Хофман загатва и за специални гости, които засега не са обявени официално.

Концертът ще се състои в зала 1 на НДК и според организаторите ще предложи сетлист, обхващащ различни периоди от кариерата на германската метъл група.

През последните месеци Accept подготвят и новия си проект "Teutonic Titans 1976–2026", който събира редица гост-музиканти в чест на половин век история на бандата.

Accept гостуват в София на 27 юли. Концертът е организиран от BGTSC.

Междувременно Волф Хофман направи любопитен коментар за част от историята на Accept в интервю за TotalRock. Китаристът призна, че не гледа с особена гордост на някои от албумите, издадени през 90-те години.

„Беше странен период. Имахме чувството, че хеви метълът, такъв какъвто го познавахме през 80-те, е приключил. Навсякъде бяха грънджът и фланелените ризи, а никой не се интересуваше от метъл с китарни сола. Затова променихме стила си доста сериозно. Ако трябва да съм честен, бих предпочел да забравя целите 90 години“, споделя Хофман.

Той все пак отбелязва, че дори в спорните периоди от историята на групата има песни, които заслужават нов живот. Като пример посочва „Hellhammer“ от албума Eat The Heat, която ACCEPT презаписаха за предстоящия юбилеен проект Teutonic Titans 1976–2026.