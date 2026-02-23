Аccept събират звезди от метъл сцената за юбилейния албум „Teutonic Titans 1976–2026“

Хеви метъл легендите Accept отбелязват 50 години на сцената със специален проект. Албумът "Teutonic Titans 1976–2026" ще излезе на 4 септември чрез Napalm Records и събира впечатляващ списък от гост-музиканти от световната метъл сцена.
Начело с китариста Улф Хофман, бандата представя 19 преработени версии на класически песни, записани с участието на около 50 гост-музиканти. Изданието проследява ключови моменти от ранния период на Accept – от "I’m A Rebel" (1980) до "Eat The Heat" (1989), като всяка песен получава нов прочит с различен състав и съвременен звук.
По думите на Хофман, идеята зад проекта е да събере приятели, колеги и вдъхновения на групата, за да отпразнуват заедно наследството на Accept албум, който едновременно отдава почит на миналото и показва влиянието им върху поколения музиканти.
Сред акцентите в албума са впечатляващите колаборации: Тобиас Фордж прави силно участие в „Save Us“ (1980), подкрепен от барабаниста Рей Лузиер. В „Fast As A Shark“ (1982) се включват Фил Анселмо, Кърк Хамет и Мики Дий, които дават нов живот на класиката. „Balls To The Wall“ звучи с гласа на Роб Халфорд и китарите на Матиах Ябс, а „Love Child“ е преработена с участието на Били Корган и Дейвид Елефсън.
В проекта участват още К. К. Даунинг, Боби "Blitz" Елсуърт, Ханси Кюрш, Крис Джерико, Ралф Шеперс, Били Шиън, Ола Енглунд и Джеф Лумис. Албумът включва и нов запис на „Hellhammer“ (1989), изпълнен от настоящия състав на Accept заедно с гост-вокалиста Джейсън Макмастър.
"Teutonic Titans 1976–2026" ще бъде наличен в различни формати, като предварителните поръчки вече са активни.
"Teutonic Titans 1976-2026" track listing:
1. Fast As A Shark
2. Balls To The Wall
3. Aiming High
4. Run If You Can
5. Hellhammer
6. Metal Heart
7. Losers And Winners
8. Save Us
9. Up To The Limit
10. Wrong Is Right
11. Starlight
12. Fight It Back
13. Love Child
14. Breaker
15. Demon's Night
16. T.V. War
17. London Leatherboys
18. Monsterman
19. Restless And Wild