Voivod идват в София за концерт на 2 август 2026

На 2 август 2026 г. канадската група Voivod ще свири в София. Концертът ще се състои в Mixtape 5 и ще бъде едва второто гостуване на формацията у нас – след участието им на Kavarna Rock Fest през 2010 г.

Създадени през 1983 г. в Джонквиер, Квебек, Voivod заемат особено място в историята на тежката музика. Още от ранните си години групата се отдалечава от стандартните жанрови рамки, като комбинира траш метъл с прогресив структурa, пънк енергия и научнофантастични концепции. Подходът им към композицията и звученето ги превръща в референтна точка за редица по-късни експериментални и прогресив метъл формации.

Визуалната идентичност винаги е била ключова част от света на Voivod. Дългогодишният барабанист Мишел “Away” Лангвен стои зад обложките и концепциите на групата, които изследват теми като технологии, бъдеще, човешко съзнание и дистопия. Тези идеи не са просто фон, а съществен елемент от музикалното им послание.

Албуми като "Killing Technology", "Dimension Hatröss" и "Nothingface" утвърждават Voivod като една от най-иновативните групи в метъла в края на 80-те и началото на 90-те години. Те демонстрират, че екстремната музика може да бъде едновременно агресивна, концептуална и авангардна.

След трудни периоди и промени в състава, групата продължава активната си дейност. В момента Voivod включват Денис “Snake” Беланже (вокали), Даниел “Chewy” Монгрен (китара), Доминик “Rocky” Ларош (бас) и Мишел “Away” Лангвен (барабани). Последните им издания – "The Wake" и "Synchro Anarchy" – показват група в силна творческа форма, а проектът "Morgöth Tales" отбелязва 40 години история с нови версии на ключови песни от различни периоди.

Концертите на Voivod обхващат различни етапи от кариерата им – от ранните, по-сурови композиции до по-сложните и прогресивни форми.

Ограничено количество Early Bird билети вече са в продажба в мрежите на ePayGo и Bilet.bg на цена 30 евро. След изчерпването им билетите ще бъдат по 35 евро.