Билетите за The Gathering в Пловдив вече са в продажба

Билетите за концерта на легендарната холандска група The Gathering влизат в продажба от днес, 5 януари 2026 г., в мрежата на Eventim.bg. Цените са в диапазон от 46 до 76 евро.

Формацията идва в България на 22 септември 2026 г. за специален концерт в Античния театър в Пловдив, с който ще бъде отбелязана 30-годишнината от издаването на култовия албум „Mandylion“. На сцената ще се присъедини и Анеке Ван Хийрсберхен – гласът, който бележи златния период на The Gathering и оставя траен отпечатък върху атмосферната и алтернативната метъл сцена.

Юбилейните концерти на „Mandylion“ започнаха през 2025 г. с пет напълно разпродадени дати в Doornroosje, Холандия. През 2026 г. празникът продължава и турнето ще премине и през Балканите, включително и Пловдив. Феновете ще могат да чуят емблематичните песни от албума, както и любими композиции от най-силните години на бандата.

„Mandylion“, издаден през 1995 г., е сред най-значимите албуми в жанра и продължава да вдъхновява поколения слушатели повече от три десетилетия по-късно. Концертът в Античния театър обещава специална атмосфера и емоционална среща с музика, която остава във времето.