Вайълет Грол с нов сингъл „Cool Buzz“

Вайълет Грол сподели новия си сингъл „Cool Buzz“, още една стъпка към дебютния ѝ албум "Be Sweet To Me", който се очаква на 29 май.

Парчето носи ясно изразено послание и засяга тема, която самата тя описва като „закачка с моралните противоречия при някои пънк музиканти“, хора, които публично защитават прогресивни идеи, но в собствената си сцена не дават равен шанс на жените.

„Cool Buzz“ продължава линията на откровен и личен подход в писането, който Вайълет Грол следва още от първите си издания. В интервю тя споделя, че израства в среда, която ѝ позволява да експериментира свободно и да изразява себе си без ограничения, което е оформило и артистичната ѝ смелост днес.

Сред основните ѝ вдъхновения са силните женски фигури в семейството, включително нейната баба Вирджиния Грол, която оставя значима следа със своята книга "From Cradle To Stage: Stories From The Mothers Who Rocked And Raised Rock Stars".